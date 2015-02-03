Порошенко поздравил украинскую делегацию в ПАСЕ с "дипломатической победой"

Порошенко поблагодарил народных избранников за эффективную работу во время январской сессии ПАСЕ, сообщает пресс-служба главы государства.

"Вы продемонстрировали единство, слаженность работы. Каждый из вас, кто представлял Украину на этой сессии ПАСЕ, сделал важный шаг в защите наших интересов. Никогда раньше украинская делегация не демонстрировала такого единства. Когда мы вместе - у нас все получается", - подчеркнул президент.

Порошенко отметил, что, несмотря на иногда разные видения внутри страны, "извне украинская делегация выступала единой командой".

Во время встречи участники обменялись мнениями о дальнейшей работе и тесной координации между народными депутатами Украины, которые представляют Украину в ПАСЕ, Министерством иностранных дел и Администрацией Президента.

Глава государства также отметил важность взаимодействия украинских парламентариев и дипломатов в защите национальных интересов и продвижении полной объективной информации относительно событий на Востоке Украины в международном информационном пространстве.

Читайте такжеРоссия прекращает работу в ПАСЕ до конца 2015 года и думает покинуть Совет Европы

Глава украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат Украины Владимир Арьев поблагодарил президента и Министерство иностранных дел за ежедневную поддержку делегации в работе зимней сессии ПАСЕ и отметил, что "гордится работой в такой команде единомышленников, которыми обнаружила себя украинская делегации в ПАСЕ".

"Несмотря на безумное информационное давление со стороны государства-агрессора, которое использовало все попытки помешать принятию резолюции по Украине, нам удалось достичь очень важного и позитивного для нашей страны исхода", - отметил Владимир Арьев.

Члены делегации проинформировали президента о дальнейших шагах по налаживанию межпарламентского взаимодействия со странами-членами Совета Европы, работы в рамках Мониторингового Комитета ПАСЕ, подготовки к апрельской сессии, мониторинга выполнения решений ПАСЕ относительно Украины.

Во встрече также приняли участие Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и заместитель главы Администрации Президента Валерий Чалый.