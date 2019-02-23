Порошенко: поддерживаю всех тех, кто забыл, что это за день - "23 февраля"

Порошенко отметил, что отмена празднования «23 февраля» было его первым президентским решением.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что уже ни у кого в Украине не возникает мысли праздновать «23 февраля», и выразил поддержку тем, кто забыл, что это за день.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал во время заседания Совета регионального развития в Львовской области в конференц-зале «Арена Львов».

«Сегодня 23 февраля. Я твердо убежден, что вы точно уже забыли, что это за день. И я хочу аплодисментами поддержать этот факт, поддержать всех тех, кто забыл», - отметил он.

По его словам, изменения в календаре ярко иллюстрируют, как меняется Украины.

Порошенко отметил, что в феврале 2014 года, когда так называемые «зеленые человечки» захватывали Крым, уже началась незаконная аннексия украинского полуострова РФ.

Читайте такжеДуда назвал важным для Польши боевой опыт украинских военных в войне на Донбассе

«Я это видел собственными глазами, когда прибыл в аэропорт Симферополя для того, чтобы появиться в Верховной Раде Крыма. Все, что я мог сделать, это лично прийти и попытаться остановить незаконное заседание, на котором они планировали объявить «референдум», - сказал глава государства.

«Когда я пришел в помещение крымского парламента, там свет был выключен, никого не было, а помещение стоит в окружении маленьких «зеленых человечков» в три ряда. Они выстроились для того, чтобы не пустить Порошенко. Я на фоне пустого темного помещения сказал, что это все фейк, фарс, хочу, чтобы мир меня услышал, потому что мы - великая нация не боимся Россию. И это было продемонстрировано в течение последующих 5 лет», - добавил президент

Он напомнил, что «23 февраля - день российской армии - был украинским государственным праздником, вдумайтесь, такой была Украина, его отмена была моим первым президентским решением».

«Сегодня каждый украинец знает о нашем украинском настоящем Дне защитника Отечества - о 14 октября. Очень хорошо, когда государственные и народные праздники сочетаются... и уже ни у кого мысли нет праздновать 23 февраля», - отметил глава государства.

На протяжении долгого времени 23 февраля в Украине отмечали День защитника Отечества, однако с 2014 года наша страна отказалась от этого праздника. У украинских военных появился свой праздник - День защитника Украины, который отмечается 14 октября.