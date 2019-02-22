На следующей неделе ЕС обнародует информацию об "азовских" санкциях - Грибаускайте

Европейский союз на следующей неделе должен объявить, сколько людей будет внесено в санкционный список после агрессии в Керченском проливе.

Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что Вильнюс предложит ввести дополнительные санкции в отношении России, если РФ будет продолжать агрессивную политику в Украине и в Керченском проливе.

Об этом сообщает Delfi. По словам Грибаускайте, если Россия продолжит агрессивную политику в Украине, то Литва предложит и дополнительные санкции.

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"Если события и дальше будут развиваться плохо, и Россия не станет разговаривать, а также будет продолжать агрессивную политику по всей Украине, вне всякого сомнения, мы предложим и дополнительные санкции", - сказала президент Литвы.

Кроме того, Грибаускайте подчеркнула, что Европейский союз на следующей неделе должен объявить, сколько людей будет внесено в санкционный список после агрессии в Керченском проливе.

"Они мне известны, но комментировать еще рано", - сказала Грибаускайте.

На вопрос, достаточно ли расширение "черного списка", она ответила, что "целью санкций не является количество".

Как сообщал УНИАН, 18 февраля высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини сообщила, что решения о новых санкциях против России могут быть приняты в следующие несколько недель. Она заявила, что официальное принятие нормативных актов по новым санкциям будет завершено в ближайшие дни.

15 февраля Порошенко сообщил, что ЕС уже утвердил "азовский пакет" санкций против РФ из-за захвата в плен украинских моряков и судов, и примет его в начале следующей недели.

Агентство Reuters со ссылкой на два дипломатических источника в Брюсселе проинформировало, что ЕС введет санкции против 8 россиян.