Вице-канцлер Германии возложил ответственность за конфликт на Донбассе на Путина
17:07, 18 февраля 2015Политика
4069 0
Ответственность за эскалацию конфликта на Донбассе лежит на Владимире Путине и России.
REUTERS
Такое заявление сделал вице-канцлер Германии, лидер Социал-демократической партии Зигмар Габриэль, передает DW.DE.
Читайте такжеПрезидент Польши: Было бы ошибкой отказываться от продажи оружия Украине
"Ответственность за то, что происходит в Украине, несет господин Путин и несет Россия. И он должен позаботиться о том, чтобы насилие со стороны боевиков наконец прекратилось", - подчеркнул Зигмар Габриэль.
В то же время вице-канцлер, который является союзником немецкого канцлера Ангелы Меркель в коалиции, подтвердил, что Германия не будет поставлять оружие Украине. Он назвал эту идею "абсурдом".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter