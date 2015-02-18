Вице-канцлер Германии возложил ответственность за конфликт на Донбассе на Путина

Такое заявление сделал вице-канцлер Германии, лидер Социал-демократической партии Зигмар Габриэль, передает DW.DE.

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"Ответственность за то, что происходит в Украине, несет господин Путин и несет Россия. И он должен позаботиться о том, чтобы насилие со стороны боевиков наконец прекратилось", - подчеркнул Зигмар Габриэль.

В то же время вице-канцлер, который является союзником немецкого канцлера Ангелы Меркель в коалиции, подтвердил, что Германия не будет поставлять оружие Украине. Он назвал эту идею "абсурдом".