Суд 25 февраля рассмотрит жалобу защиты на продление ареста Савченко

Об этом УНИАН сообщил ее адвокат Марк Фейгин.

«Апелляционное рассмотрение нашей жалобы на продление ареста Савченко до мая будет рассмотрено 25 февраля в Мосгорсуде», - сказал Фейгин.

Читайте такжеСавченко осмотрели немецкие врачиКак сообщал УНИАН, 12 февраля в Минске по итогам переговоров лидеров «нормандской четверки» был утвержден комплекс мер, направленных на имплементацию сентябрьских Минских договоренностей. Как подчеркнул президент Украины Петр Порошенко, комментируя подписанные договоренности, они, в частности, предусматривают освобождение всех заложников в течение 19 дней.

13 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос о Савченко как таковой на переговорах в Минске в «нормандском формате» не обсуждался.

Ранее, 10 февраля, Басманный суд Москвы продлил срок ареста Савченко до 13 мая.

Савченко была похищена боевиками на Донбассе летом 2014 года, а затем ее перевезли в Россию, где обвинили в причастности к гибели российских журналистов. Также в России летчицу обвинили в незаконном пересечении границы.

26 октября 2014 года на внеочередных парламентских выборах Савченко была избрана народным депутатом по списку партии «Батькивщина». Верховная Рада делегировала ее в ПАСЕ.