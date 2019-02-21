Лавров пожаловался, что Украину и Грузию «упорно втягивают» в НАТО

Лавров в связи с расширением санкций заявил, что Евросоюз вновь поддался давлению США и Украины.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в связи с расширением санкций за атаку на украинские военные корабли в нейтральных водах Черного моря заявил, что ЕС вновь поддался давлению внутренних русофобов, США и Украине.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса.

«К сожалению, не все в Европе поддерживают настрой на нормализацию российско-евросоюзовских связей. Не прекращается - вы это знаете, каждый день наблюдаете - антироссийская кампания. Нашу страну упорно пытаются представить в качестве стратегической угрозы европейской безопасности, исправно продлеваются односторонние рестрикции, и буквально на дня Евросоюз в очередной раз поддался давлению своих внутренних русофобов, и Соединенных Штатов, и Украины», - сказал Лавров.

Читайте такжеСегодня вступили в силу изменения в Конституцию относительно курса Украины в ЕС и НАТО

При этом он пожаловался, что Украину и Грузию «упорно втягивают» в НАТО.

«Мы видим, что демонизация России в глазах широкой европейской общественности преследует цель - создать удобную ширму для решения геополитических задач. Продолжается курс на наращивание военной активности НАТО и развертывание военной инфраструктуры Альянса вблизи российских границ», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября 2018 года Россия заблокировала проход в Керченский пролив буксиру «Яни Капу» и катерам «Бердянськ» и «Нікополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, после чего их отправили в московские СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина». Лефортовский райсуд Москвы продлил сроки арестов захваченным украинским военным до конца апреля.

18 февраля министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что решение Европейского Союза относительно "азовского пакета" санкций из-за захвата в плен украинских моряков и судов вступит в силу через несколько недель.

19 февраля высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини подтвердила политический консенсус в ЕС относительно персональных целенаправленных санкций против РФ в ответ на агрессию РФ в Керченском проливе, и в частности в контексте свободы судоходства.

Агентство Reuters со ссылкой на два дипломатических источника в Брюсселе информировало, что ЕС введет санкции против 8 россиян.