Кремль хочет создать «вторую версию Советского Союза» - Порошенко

По словам Порошенко, нападение на украинские корабли - это попытка оккупации Керченского пролива и Азово-Черноморского бассейна со стороны РФ.

Президент Украины Петр Порошенко убежден, что Кремль стремится не только вернуть Украину в свою «зону влияния», а уничтожить ее государственность, чтобы создать «вторую версию» Советского Союза.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал во время встречи с президентом Европейского Совета Дональдом Туском в Киеве.

По мнению Порошенко, «нападение на украинские корабли было абсолютно циничным - это был неприкрытый акт агрессии против ВМС Украины, это была попытка оккупации Керченского пролива и Азово-Черноморского бассейна со стороны вооруженных сил РФ, пограничных войск ФСБ РФ».

«Цель Кремля - не только попытка заставить вернуться в так называемую «зону влияния» России, прекратить наше твердое продвижение в Европу, его цель - уничтожить Украинскую государственность, чтобы создать «вторую версию» Советского Союза», - считает президент.

Справка УНИАН. Утром 25 ноября 2018 года Россия заблокировала проход в Керченский пролив буксиру «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.