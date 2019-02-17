Климкин после Мюнхенской конференции: все больше стран понимает – "с РФ нужно что-то делать"

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поделился мыслями после участия в Мюнхенской конференции по безопасности.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что мировое сообщество пока не знает, как остановить Россию.

Об этом он написал в Facebook.

«После двух дней погружения в реальность Мюнхенской конференции по безопасности имею много мыслей. В целом оптимистичных, но кое-где, к сожалению, все же не очень светлых. Российская агрессия против Украины до сих пор воспринимается многими как драматическое кино, которое они смотрят из своей комфортной диванной реальности. Очевидно, так некоторым удобнее. И это, конечно, очень раздражает», - заметил Климкин.

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Вместе с тем, по его наблюдениям, «хорошая новость заключается в том, что все больше становится тех, кто осознает, что дальше так продолжаться не может, - с Россией нужно что-то делать».

«А с комфортной наблюдательной позиции это точно не сделаешь», - добавил глава МИД.

По словам Климкина, окончательного ответа, что и как нужно делать пока нет.

«Как и нет ответа, как противостоять тенденции, что мир становится все более опасным. Но понимание относительно источника этой опасности есть почти у всех. А пока безопасности в этом мире становится все меньше, а форумов по вопросам безопасности все больше. С такими темпами будущий глобальный мир рискует быть очень злым», - считает глава МИД.

По его убеждению, трансатлантическое сообщество и Европа еще оценят значение Украины и наш вклад в глобальную безопасность и стабильность.

«И все больше готовы это обсуждать. Это, на самом деле, для меня главный вывод нынешнего Мюнхена», - резюмировал Климкин.

Как сообщал УНИАН, ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности проходила с 15 по 17 февраля. В мероприятии принимал участие президент Петр Порошенко.