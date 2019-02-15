В ЕС рассказали детали встречи Могерини и Лаврова: говорили об Украине и оккупированном Крыме

Высокий представитель ЕС Федерика Могерини напомнила, что в этом месяце будет пятая годовщина начала оккупации Россией украинского Крыма.

Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини напомнила министру иностранных дел Российской Федерации Сергею Лаврову о четкой позиции Евросоюза в отношении захвата Крымского полуострова.

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Как это сказано в сообщении на сайте Европейской службы внешних связей, встреча Могерини и Лаврова состоялась на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Они обсудили различные внешнеполитические вопросы, в том числе последнее развитие событий в Венесуэле и выполнение Общего всеобъемлющего плана действий (ядерного соглашения по Ирану), ситуацию в Сирии, особенно перед будущей третьей конференции в Брюсселе, а также развитие событий на Балканах.

"Высокий представитель напомнила о пятой годовщине незаконной аннексии Крымского полуострова и о четкой позиции ЕС относительно Украины", - отмечается в сообщении.

"Она также подчеркнула важность сохранения членства России в Совете Европы", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 13 декабря 2018 года в выводах саммита глав государств и правительств всех 28 стран-членов ЕС подтверждалась приверженность "международному праву, суверенитету, территориальной целостности Украины и программной политике ЕС непризнания незаконной аннексии Крыма".