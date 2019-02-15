Генштаб подготовил планы противодействия спецподразделениям РФ

Также представители органов военного управления Вооруженных сил Украины и других военных формирований обменялись опытом со специалистами по вопросам Сил специальных операций Вооруженных сил стран НАТО.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил о подготовке планов противодействия спецподразделениям Российской Федерации.

Как передает управление по связям с общественностью ВСУ, об этом Муженко сообщил на конференции по вопросам развития Сил специальных операций, которая состоялась в Киеве.

Отмечается, что мероприятие организовано при содействии штаба Сил специальных операций НАТО и с участием его официальной делегации во главе с командующим штаба Сил специальных операций НАТО вице-адмиралом Колином Килрейном.

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Во время конференции представители органов военного управления Вооруженных сил Украины и других военных формирований обменялись опытом со специалистами по вопросам Сил специальных операций Вооруженных сил США, Великобритании, Польши, Литовской Республики, Латвийской Республики, Эстонской Республики, Румынии, Королевства Дания и Канады.

Также отдельно были подняты вопросы развития морской составляющей Сил специальных операций ВС Украины, комплексного плана развития этого рода войск и безопасности ситуации в регионе.

«Генеральным штабом проанализированы действия специальных подразделений Российской Федерации и у нас уже готовы планы противодействия на различные сценарии кризисных ситуаций. Наша задача - не снижать темп внедрения новых стандартов в подготовке, техническом оснащении и всестороннем обеспечении отечественных Сил специальных операций», - отметил Муженко.

Ранее Генштаб существенно усилил группировку войск на потенциально опасных направлениях.