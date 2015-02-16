Пресс-конференция: Пути спасения и развития украинского кино (прямая трансляция)

В мероприятии примут участие: музыкант Святослав Вакарчук, кинорежиссеры Роман Балаян, Валентин Васянович, Михаил Ильенко, Олесь Санин и Владимир Тихий. Кино - это стратегический ресурс социально-экономического, культурного, духовного и идеологического развития общества, обеспечения национальных интересов внутри страны и за ее пределами, укрепление международного авторитета и формирования положительного имиджа нашего государства, защиты информационной безопасности Украины и украинской идентичности.

Сегодня украинское кино не способно выжить без помощи государства, однако может быть важным инструментом преодоления целого комплекса проблем, которые существуют в нашей стране. Для адаптации в Украине мирового, в частности европейского, опыта государственного протекционизма и финансовой поддержки национального кино, украинские кинематографисты предлагают объединить усилия всех заинтересованных лиц - творческих людей, представителей бизнеса, членов правительства, народных депутатов и руководителей нашего государства.

На пресс-конференции участники обсудят современное состояние украинского кино и возможности выхода из трудного положения, в котором оно оказалось. В частности, наряду с решениями законодательного характера, будет уделено внимание и роли собственно кинематографистов в налаживании диалога с украинским зрителем.