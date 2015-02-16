Мир можно гарантировать только тогда, когда Украина сможет себя защищать - премьер

Об этом он заявил в интервью программе «ТСН. Тиждень».

”Всегда надо быть готовым к тому, что Путин не выполнит свои договоренностей, потому что он их всегда не выполнял. Второе - Минские договоренности - это еще один шаг, шаг навстречу к миру... Мир можно достичь только тогда и гарантировать только тогда, когда в Украины есть возможность себя защищать. Это сейчас наиболее важное время для усиления обороноспособности Украинского государства и для получения помощи от наших западных партнеров, в том числе военно-технической”, - сказал премьер-министр.

Читайте такжеКлимкин заявляет, что Украине необходимо «оборонительное оружие»

”Легализировать террористов никто не будет, если они об этом думают, а также легализировать их анклав, который они там решили устроить. Полное восстановление контроля над всей украинской территорией, в том числе - Донецка и Луганска, действие украинских законов, разоружение всех незаконных формирований, восстановление государственной власти в каждом селе и в каждом городе, и долой русских бандитов и террористов с территории Украины, а также восстановление контроля над границей между Украиной и Россией. Это ключевые требования”, - подчеркнул Яценюк.