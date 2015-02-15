Климкин заявляет, что Украине необходимо «оборонительное оружие»

Об этом он сказал в интервью телеканалу «Интер», отвечая на вопрос о возможных поставках оружия из США.

Министр отметил: «Нам нужно оборонительное оружие для мира, а не для войны, как используют российское оружие террористы из Донецка и Луганска. Нам нужно оружие, чтобы отражать атаки на мирных жителей, на наши вооруженные силы, и в том смысле именно оборонительное оружие, я подчеркиваю, оборонительное оружие будет способствовать стабилизации ситуации».

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«Конечно, процесс дальнейших решений (речь идет о поставках оружия-УНИАН) будет зависеть от мирного процесса. Если он будет выполняться, а не останется на бумаге, то, я думаю, что у нас будет последовательный путь к стабильности, а если нет, то к этим решениям очень быстро все вернутся», - подчеркнул Климкин.