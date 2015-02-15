Захарченко пригрозил «отбить» Мариуполь и «взять» Харьков - СМИ

Как передает Крым. Реалии со ссылкой на информационные ресурсы боевиков, Захарченко заявил: "Если киевские власти не будут придерживаться условий Минских договоренностей, не отведут свою технику от границ ("ДНР" - УНИАН) , не отпустят наших пленных и продолжат бомбить наши города, то, разумеется, мы не будем просто стоять и ждать".

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"В первую очередь, мы просто уничтожим "дебальцевский котел" с украинскими военнослужащими, где на данный момент находится от 6 до 8 тысяч человек. Потом мы отобьем у противника Мариуполь, а когда это будет сделано, то мы бросим все свои силы на то, чтобы взять Харьков", - заявил он.

При этом Захарченко заверил, что "взятие" Харькова состоится "в любом случае".

"Нас там ждут люди. У нас там много своих. Когда будет нужно, они возьмут оружие", - сказал лидер боевиков.

При этом сепаратисты заявляют, что не будут придерживаться режима прекращения огня в Дебальцево Донецкой области.