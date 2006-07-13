Депутаты БЮТ требуют от Президента роспуска ВР и повторных выборов

Депутаты Блока Юлии Тимошенко в Одесском и Волынском областных советах, Львовском городском совете, а также Координационный совет по вопросам местного самоуправления при председателе Тернопольского областного совета приняли ряд обращений к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с требованием распустить действующую Верховную Раду и назначить повторные выборы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе БЮТ.

В частности, Координационный совет по вопросам местного самоуправления при председателе Тернопольского облсовета констатирует, что “в связи с последними событиями в Верховной Раде Украины политическая ситуация в Украине резко обострилась. Прикрываясь лозунгами так называемой широкой антикризисной коалиции, Партия регионов, КПУ, а также часть Социалистической партии Украины, примкнувшая к ним, начали наступление на завоевания Помаранчевой революции”.

Председатель Волынского областного совета Анатолий ГРЫЦЮК во время пресс-конференции озвучил «Обращение лидеров областных партийных организаций к Президенту Украины относительно политической ситуации, сложившейся в государстве после антиконституционных действий председателя Верховной Рады Украины Александра МОРОЗА». В обращении к Президенту Украины отмечается: «В этот кризисный момент призываем Вас проявить решительность, взять на себя всю полноту ответственности, выполнить свои обязанности и принять немедленные меры для сохранения Украинской государственности, использовав предоставленное Конституцией Украины право, прекратить полномочия ВРУ и объявить проведение новых парламентских выборов на протяжении 2006 года».

Руководитель фракции БЮТ в Одесском областном совете Виталий БАРВИНЕНКО заявил, что "так называемая "антикризисная коалиция" грубо нарушила Регламент Верховной Рады и Конституцию Украины". "А в связи с тем, что Конституционный Суд не может приступить к исполнению своих обязанностей, БЮТ обращается с призывом к Президенту распустить парламент, который не был способен образовать демократическую коалицию", - сказал В.БАРВИНЕНКО.

Депутаты БЮТ во Львовском городском совете отмечают то, что «последние события в парламенте засвидетельствовали, что в Украине сегодня осуществляется попытка антидемократического переворота”. “Недавно мы стали свидетелями циничного предательства одного из участников Коалиционного соглашения и образования так называемого «антикризисного» парламентского большинства, куда вошли Партия регионов, КПУ и СПУ", - говорится в обращении депутатов.

Как сообщал УНИАН, 12 июля БЮТ объявил бессрочную всеукраинскую акцию с требованием немедленного роспуска парламента.