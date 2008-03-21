Президент Сербии выразил соболезнование Ющенко и семье погибшего миротворца
13:17, 21 марта 2008Политика
849 0
Тадич встретился с Олийныком
|Борис Тадич
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел, об этом он сказал вчера во время встречи с Послом Украины в Сербии Анатолием ОЛИЙНЫКОМ.
На встрече, которая состоялась по приглашению сербской стороны, Б.ТАДИЧ назвал очень прискорбным тот факт, что жертвой беспорядков стал представитель традиционно дружественного украинского народа.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter