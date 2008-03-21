Президент Сербии выразил соболезнование Ющенко и семье погибшего миротворца

Президент Республики Сербия Борис ТАДИЧ выразил искренние соболезнования Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО и семье офицера Специального подразделения МВД Украины в составе международной полиции ООН в Косово Игоря Киналя, который умер от ранений, полученных 17 марта в ходе полицейской операции по освобождению помещения суда в г. Косовская Митровица.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел, об этом он сказал вчера во время встречи с Послом Украины в Сербии Анатолием ОЛИЙНЫКОМ.

На встрече, которая состоялась по приглашению сербской стороны, Б.ТАДИЧ назвал очень прискорбным тот факт, что жертвой беспорядков стал представитель традиционно дружественного украинского народа.