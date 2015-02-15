Реакция мира на нарушение перемирия будет жесткой - глава МИД

Об этом Климкин заявил в ходе брифинга в ночь на 15 февраля, сообщает Украинская правда.

"Если вторая волна "Минских договоренностей" ... не будет имплементирована, я ожидаю чрезвычайно жесткую реакцию всего цивилизованного мира. И я имею в виду не только санкции", - заявил глава МИД.

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Также Климкин напомнил, что 16 февраля вступают в силу новые санкции ЕС в отношении России.

Причем глава МИД выразил опасения относительно возможных провокаций со стороны террористов в ходе прекращения огня.

"Конечно, мы можем ожидать любых провокаций, особенно ... в районе Дебальцево. Но мы ответственные люди и будем придерживаться взятых на себя обязательств и обещаний", - заявил он.

Напомним, согласно Минским договоренностями с 00:00 15 февраля действует режим прекращения огня. Соответствующий приказ дал президент Украины Петр Порошенко.