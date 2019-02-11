Россия должна заплатить за аннексию Крыма и отравление Скрипалей - Минобороны Британии

В своей речи в понедельник Гэвин Уильямсон призовет союзников "быть готовыми применить силу".

Британский министр обороны Гэвин Уильямсон в своей речи 11 февраля в Лондоне намерен заявить, что Россия должна заплатить за аннексию Крыма и отравление Скрипалей и призовет союзников быть готовыми "применить силу".

Об этом сообщает Reuters.

Согласно выдержкам из речи министра, которые есть у агентства, Уильямсон заявит, что после Brexit Великобритания и ее союзники должны быть готовы применять "жесткую силу" для защиты своих интересов перед противниками в лице России и Китая.

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"Границы между миром и войной становятся размытыми", - говорится в тексте речи.

Основными точками напряжения в отношениях с Россией Уильямсон считает аннексию Крыма, вмешательство РФ в последние президентские выборы в США и отравление нервно-паралитическим веществом бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

"За подобные действия Россия должна заплатить", - намерен заявить глава Минобороны.

Он также предупредит, что стоимость невмешательства в ситуацию западных стран часто бывает "недопустимо высокой" и Запад не может игнорировать тех, кто нуждается в его помощи.

"Стратегия, которая заключается в том, чтобы говорить, вместо того чтобы действовать, может привести нас к тому, что нашу нацию будут воспринимать как "бумажного тигра", - также говорится в речи.

Напомним, по сведениям дипломатов ЕС, в Брюсселе (Бельгия) постоянно действуют около 250 китайских и 200 российских шпионов.