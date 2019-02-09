Дипломатов в Брюсселе предостерегли от российских шпионов

Наиболее активно агентурной деятельностью в Брюсселе занимаются Китай, Россия, США и Марокко.

Европейская служба внешнеполитической деятельности предупредила работающих в Брюсселе дипломатов стран ЕС о повышенной шпионской угрозе со стороны Китая и РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Die Welt со ссылкой на собственные источники.

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Как отмечается, наиболее активно агентурной деятельностью в Брюсселе занимаются Китай, Россия, США и Марокко. Эксперты призвали в этой связи дипломатов ЕС сохранять повышенную бдительность и в качестве одной из мер предосторожности рекомендовали не ходить в ряд заведений, расположенных в деловом квартале города.

Издание пишет, что "в европейской столице находятся около 250 китайских и 200 российских шпионов". При этом примерное число американских и марокканских шпионов в статье не называется.

Напомним, хакеры, предположительно из Китая, читали дипломатическую переписку, в которой страны ЕС обменивались по защищенным каналам более трех лет.