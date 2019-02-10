Новость о том, что Порошенко выиграл иск против ВВС в Высоком суде Лондона, оказалась ложной - СМИ

В сентябре 2018 года BBC опубликовало материал, в котором говорилось, что посредники Порошенко заплатили личному адвокату Дональда Трампа Майклу Коэну около $400 тысяч за организацию первой встречи между главами государств в июне 2017 года.

В конце недели несколько украинских СМИ сообщили, что президент Петр Порошенко выиграл иск у корпорации BBC за публикацию о первой встрече с президентом Дональдом Трампом, но на данный момент Высокий суд Лондона только начал предварительное слушание дела.

Об этом сообщает theБабель.

Как известно, в сентябре 2018 года BBC опубликовало материал, в котором говорилось, что посредники Порошенко заплатили личному адвокату Дональда Трампа Майклу Коэну около $400 тысяч за организацию первой встречи между главами государств в июне 2017 года. В администрации президента назвали откровенной ложью публикацию ВВС и потребовали опровержения. Адвокаты Порошенко заявили, что подали иск против корпорации, и что такое утверждение не соответствует действительности и «наносит серьезный ущерб репутации президента».

7—8 февраля ряд изданий со ссылкой на британскую PressGazette сообщил, что Высокий суд Лондона «признал материал однобоким» и таким образом Порошенко выиграл суд.

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«Президент Украины Петр Порошенко выиграл дело в Высоком суде Лондона, который постановил, что статья "BBC" о якобы даче взятки украинским лидером Президенту США Дональду Трампу, является клеветой», — написало одно из изданий.

Кроме того, указывалось, что судья отказал ВВС в получении разрешения на обжалование решения.

На самом деле Высокий суд Лондона 7 февраля провел лишь предварительное слушание дела и рассматривал доводы сторон.

Представители BBC утверждали, что в статье не было прямых подтверждений того, что Порошенко лично знал о платеже, а потому это не является прямой клеветой и обвинением в коррупции. Адвокаты же утверждали, что публикация нанесла существенный урон имиджу президента Украины.

В конечном итоге судья Никклин попросил стороны представить широкий объем доказательств до «полного судебного разбирательства по иску Порошенко о клевете».

tһеБабель обратился за разъяснением ситуации к представителям корпорации BBC и к юристам, представляющим интересы Петра Порошенко. На момент выхода публикации комментариев в распоряжении редакции не было.