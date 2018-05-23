Люди Порошенко заплатили сотни тысяч долларов за организацию первой встречи с Трампом – BBC

Источники издания утверждают, что выплата была произведена адвокату президента США Дональда Трампа.

Посредники президента Украины Петра Порошенко заплатили не менее 400 тыс. долларов для организации первой встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, которая состоялась в июне 2017 года.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на осведомленные источники из Киева.

"Личный адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн получил секретную выплату в размере не менее 400 тыс. долларов, для того чтобы договориться о переговорах между украинским президентом и президентом Трампом", - говорится в сообщении.

По данным источников, выплата была осуществлена с участием посредников Порошенко, однако Коэн не был зарегистрирован представителем Украины, как того требует американское законодательство.

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Речь идет о встрече лидеров Украины и США в Белом доме, которая состоялась в июне прошлого года. Вскоре после возвращения Порошенко в Украину Национальное антикоррупционное бюро прекратило расследование в отношении бывшего руководителя избирательного штаба Трампа Пола Манафорта.

Издание отмечает, что, по словам высокопоставленного офицера украинской разведки из администрации президента Порошенко, перед встречей в Белом доме Коэна привезли в Украину. Таким образом, президент Украины якобы решил создать неофициальный канал связи с Трампом, поскольку украинское посольство в Вашингтоне могло организовать для Порошенко только короткую встречу с президентом США для совместного фото.

«Эта задача была поручена бывшему советнику, который обратился к лояльному украинскому народному депутату за помощью. Он использовал личные контакты в еврейской благотворительной организации в штате Нью-Йорк. Это в конце концов помогло наладить контакт с Коэном - адвокатом Трампа и посредником, который имеет доверие. Коэну заплатили 400 тысяч долларов», - утверждает источник.

Издание отмечает, что нет оснований считать, что Трамп знал об этой выплате.

Другой источник в Киеве сообщил такие же детали, но, по его данным, в целом сумма выплаты составила 600 тыс. долларов.

Как сообщал УНИАН, встреча Порошенко и Трампа состоялась 20 июня 2017 года.

После встречи Порошенко заявил, что обсудил с Трампом поддержку Украины в противодействии российской агрессии и дальнейшую санкционную политику в отношении Москвы.

В свою очередь в Белом доме заявили, что президент США встретился с президентом Украины для обсуждения поддержки мирного урегулирования ситуации на Донбассе.