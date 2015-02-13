Россия находится на пути к проигрышу - Саакашвили
23:00, 13 февраля 2015Политика
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Россия на пути к проигрышу на Донбассе.
Фото УНИАН
Об этом заявил Михаил Саакашвили в эфире канала "112 Украина".
"Я думаю, что в целом, они (РФ, - ред.) на пути к проигрышу, несмотря на то, что мы все хотели бы быть максималистами, мы хотели бы, чтобы это закончилось быстро, чтобы люди не погибали, чтобы Украина была свободна", - отметил он.
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Саакашвили также добавил, что когда Путин в следующий раз пойдет в атаку, это будет война со всем Западом.
По его мнению, президент РФ не остановится и при первой же возможности пойдет дальше.
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