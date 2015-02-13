Россия находится на пути к проигрышу - Саакашвили

Об этом заявил Михаил Саакашвили в эфире канала "112 Украина".

"Я думаю, что в целом, они (РФ, - ред.) на пути к проигрышу, несмотря на то, что мы все хотели бы быть максималистами, мы хотели бы, чтобы это закончилось быстро, чтобы люди не погибали, чтобы Украина была свободна", - отметил он.

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Саакашвили также добавил, что когда Путин в следующий раз пойдет в атаку, это будет война со всем Западом.

По его мнению, президент РФ не остановится и при первой же возможности пойдет дальше.