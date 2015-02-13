Болгарские праворадикалы на встрече с Аксеновым признали Крым Россией

Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на пресс-службу крымского оккупационного правительства.

Болгарская делегация встретилась с "главой Крыма" Сергеем Аксёновым.

«Мы должны объединяться и думать о том, как совместно строить экономические проекты, которые, несмотря на санкции, обеспечат достаточно комфортное процветание Болгарии, Российской Федерации и Крыма», – сказал Аксенов.

Председатель парламентской группы партии «Атака», председатель группы по взаимодействию с Россией при парламенте Болгарии Волен Сидеров на встрече заявил, что его однопартийцы признают Крым в составе Российской Федерации.

Читайте такжеСМИ: Французские ультраправые получат от Кремля 40 миллионов евро "В Болгарии очень часто происходит дезинформация по поводу произошедших событий в Крыму и о том, что сейчас происходит на востоке Украины. Мы собственными глазами увидели, что в Крыму протекает нормальная жизнь, люди полноценно живут, никакого напряжения нет, и это мы обязательно скажем в болгарском парламенте. Никакого сомнения нет, мы хотим сказать категорично – партия «Атака» и мы как парламентеры – что Болгария признаёт Крым в составе Российской Федерации", – цитирует Сидерова пресс-служба крымского "правительства".

Справка. Партия "Атака" - популистская болгарская праворадикальная партия. На последних выборах набрала 4,5% голосов, получив 11 из 450 мест в болгарском парламенте. Выступает за внеблоковый статус страны, расторжение договоров с ЕС, признание православия официальной религией.

В марте 2014 года вместе с другими ультраправыми и неонацистскими организациями Европы посылала наблюдателей на референдум в Крыму.