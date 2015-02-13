Суд продлил срок ареста бывшему мэру Славянска Неле Штепе до 14 апреля

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принял сегодня судья по итогам подготовительного заседания по делу Штепы.

Судья отметил, что ни защита экс-мэра, ни прокуратура ходатайств об изменении меры пресечения не заявляли. Поэтому мера пресечения продлена автоматически.

“Считать продленным срок содержания под стражей Штепы до 14 апреля 2015 года включительно”, - сказал судья.

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Он также назначил данное дело к рассмотрению по существу на 23 февраля, начало заседания в 14.30.

Во время предыдущего заседания судья удовлетворил ходатайство защиты Штепы и прокуратуры о вызове в качестве свидетелей на судебное заседание около 60 чел., в том числе бывшего главы Донецкой облгосадминистрации Сергея Таруты.

Ранее УНИАН сообщал, что, по информации МВД, в Славянске похитили бывшего заместителя Штепы.

Справка УНИАН. Бывшего мэра Славянска Донецкой области Штепу задержали в июле 2014 года. 8 октября ей было объявлено окончательное подозрение в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 УКУ (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, что повлекло гибель людей) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации).

Экс-мэра города обвиняют в призывах к изменению границ Украины, в содействии проведению псевдореферендума об отделении Донецкой области от Украины, в создании условий для деятельности террористических групп и организаций. 31 октября прокуратура передала обвинительный акт в суд. Дело рассматривает Червонозаводской районный суд Харькова.