Азаров напомнил, как "16 раз повышал зарплаты"

В частности, он напомнил, что написал книгу, и пожаловался, что украинские СМИ "не заметили главного" в его рассуждениях - рекомендации, как остановить войну и выйти из кризиса.

"Ведь в те четыре года, что я был премьер-министром, гривна, цены, тарифы были стабильными, а зарплаты и пенсии я повышал 16 раз, один раз в квартал. Я строил жилые дома, школы, больницы, детские сады, аэропорты, мосты", - пожаловался экс-премьер.

Читайте такжеАзаров расстроен, что Янукович сбежал из Киева без него (видео)Также он пообещал больше пропаганды на "своей интернет-странице".

Справка. Николай Азаров был премьер-министром Украины с 11 марта 2010 года по 28 января 2014.

После того, как 21 февраля 2014 года бывший президент Янукович самоустранился от выполнения своих конституционных полномочий и сбежал в Россию, вместе с ним из Украины сбежали и его «соратники», в частности - Николай Азаров.

Против Януковича, экс-генпрокурора Виктора Пшонки и ряда других бывших чиновников открыто уголовное производство о массовых убийствах мирных граждан. Они объявлены в розыск.

Также против ряда высокопоставленных чиновников времен Януковича открыты уголовные производства по фактам отмывания средств и вывода капиталов.

12 января 2015 г. министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Интерпол объявил в розыск экс-президента Януковича, Николая Азарова и еще нескольких человек.

16 января генпрокурор Виталий Ярема заявил, что Генеральная прокуратура готовит пакет документов для начала процедуры экстрадиции из РФ Януковича, Азарова и других украинских чиновников, которых Интерпол объявил в международный розыск.