ГПУ готовит пакет документов по экстрадиции Януковича
Генеральная прокуратура готовит пакет документов по экстрадиции беглого экс-президента Виктора Януковича и других высокопоставленных чиновников.
Об этом сегодня пресс-конференции сообщил генпрокурор Виталий Ярема, передает Еспресо.TV.
"Есть соответствующий пакет документов об экстрадиции Виктора Януковича. Николая Азарова и других чиновников режима Януковича", - сказал Ярема.
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Он также отметил, что ранее ГПУ не могла требовать экстрадиции Януковича из-за недостатков законодательства.
"Одно из требований по экстрадиции - наличие санкции на арест или объявления в международный розыск. В других случаях запросы на экстрадицию не направляются, поэтому мы не обращались к Российской Федерации", - пояснил генпрокурор.
По словам Яремы, после объявления Интерполом Януковича в розыск теперь это стало возможным.
"Сейчас готовится пакет документов в отношении Януковича и всей его команды для того, чтобы экстрадировать", - резюмировал генпрокурор.