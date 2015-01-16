ГПУ готовит пакет документов по экстрадиции Януковича

Об этом сегодня пресс-конференции сообщил генпрокурор Виталий Ярема, передает Еспресо.TV.

"Есть соответствующий пакет документов об экстрадиции Виктора Януковича. Николая Азарова и других чиновников режима Януковича", - сказал Ярема.

Читайте такжеГПУ хочет восстановить систему военных судов

Он также отметил, что ранее ГПУ не могла требовать экстрадиции Януковича из-за недостатков законодательства.

"Одно из требований по экстрадиции - наличие санкции на арест или объявления в международный розыск. В других случаях запросы на экстрадицию не направляются, поэтому мы не обращались к Российской Федерации", - пояснил генпрокурор.

По словам Яремы, после объявления Интерполом Януковича в розыск теперь это стало возможным.

"Сейчас готовится пакет документов в отношении Януковича и всей его команды для того, чтобы экстрадировать", - резюмировал генпрокурор.