Об этом говорится в редакционной статье, которая называется «Мнение The Guardian о том, будет ли реализовано новое мирное соглашение», опубликованной в британской газете The Guardian.

К сожалению, мы можем быть уверены только в одном: сам по себе договор не приведет к восстановлению мира. Цели у России, Украины, сепаратистов, европейцев и американцев настолько разные, что их невозможно примирить. Если уровень насилия снизится благодаря тому, что соглашение о прекращении огня будет выполняться хотя бы наполовину, этого, безусловно, следовало добиваться, несмотря на то, что некоторые аспекты этого договора могут быть несовершенными. Только за первые пять дней этого месяца в зоне боевых действий было убито 263 человека, среди которых мужчины, женщины и дети, и это не считая потерь среди военных. Очевидно, что все, что может уменьшить эту ужасающую цифру, должно только приветствоваться, а тем более то, что ограничит распространение войны на те области, которые пока остаются незатронутыми.

Но ничего не решится, и всегда будет вероятность новых боевых действий, пока одна из сторон не изменит своих целей, или точнее сказать, не решит, каковы ее цели. По жестам и мимике лидеров в Минске можно было многое понять. Они выглядели так, как будто не доверяют друг другу. Они выглядели так, как будто предпочли бы быть где угодно, только не в Минске. Они выглядели так, как будто делали вид, что они взяли на себя ответственность, но внутренне знали, что это не так.

Одним словом, они казались несчастными. Правда в том, что они вместе вырыли для себя яму, из которой невероятно сложно выбраться. Несомненно, никто не планировал и не хотел оказаться в такой ситуации, в том числе и Владимир Путин. Но на нем лежит огромная ответственность, хотя не на нем одном. Решающее значение имеют его цели. Мы знаем, что Украина хочет получить полный контроль над своей территорией и границами. Мы знаем, чего хотят сепаратисты – полного контроля, в крайнем случае, с очень номинальным подчинением украинским властям, над их территориями и границами, а также, чтобы кто-то оплачивал счета, поскольку денег у них нет, компетентно управлять они не могут, и вряд ли это изменится. Мы знаем, чего хочет Европа – соглашения, которое будет выполняться, относительно удовлетворительного для Украины, и которое позволит не допустить, чтобы между Европой и Россией постоянно были враждебные отношения.

Поведение Путина сложнее понять. Иногда он сдерживал сепаратистов, а иногда, казалось, он давал им зеленый свет для наступательных действий. Они не полностью доверяют ему, а он не полностью их контролирует. Иногда создавалось впечатление, что он думал об аннексии, но иногда все указывало на то, что это последнее, чего он хочет. Иногда кажется, что в его грандиозные планы входит разрушение Украины и Европы в целом, но в другие моменты кажется, что он понимает, что это слишком амбициозные цели. Иногда он, кажется, хочет наладить отношения с Европой и Америкой, иногда нет. Человек с секретной стратегией или серийный тактик, у которого вообще нет стратегии, кто он? Сложно ответить.

Что можно сказать с уверенностью, так это то, что Путин не хочет, чтобы его считали проигравшим. Вся его политическая позиция, как в его собственной стране, так и в определенной степени в мире, основана на создании образа блестящего и невозмутимого лидера, за которым всегда последнее слово. Его дерзость, его своеобразное остроумие, его геополитические дискурсы, то, как он себя держит, это все инструменты для достижения этой цели. Но этот король, как мы можем предполагать, на самом деле знает, что может остаться без одежды.

Он подозревает и то, что разрушенные отношения с западными странами нельзя будет полностью восстановить, а также то, что тот путь, по которому он решил повести Россию, очень опасен. Он придумал упрощенную черно-белую версию национализма, которая сейчас ему помогает, но которая может стать проблемой в будущем.

Если новое Минское соглашение не принесет желанных результатов, потому что он не будет выполнять его условия, Запад введет дополнительные санкции, и такой вид давления гораздо более разумный, чем предоставление оружия украинской армии, на чем настаивают некоторые в Вашингтоне. Но понадобится что-то еще, то, что можно представить в России как своего рода победу, но при этом в мире все будут понимать, что это серьезный компромисс. В любом случае пытаться прийти к такому результату будет рискованно, поскольку российскому лидеру не доверяют на Западе из-за его непредсказуемости в прошлом.