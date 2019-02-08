В Европарламенте в день рождения Сущенко и Балуха призвали РФ немедленно освободить всех политзаключенных

Сегодня Роман Сущенко и Владимир Балух отмечают дни рождения.

Семеро депутатов Европейского парламента призвали Россию немедленно освободить всех украинских политических заключенных.

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Об этом говорится в сообщении миссии Украины при Европейском Союзе в Facebook.

"Сегодня украинские политзаключенные Роман Сущенко и Владимир Балух отмечают дни рождения в кремлевских тюрьмах. Представитель Украины при ЕС Николай Точицкий и депутаты Европейского парламента Марк Демесмакер (Бельгия), Эдуард Кукан (Словакия), Чарльз Теннок (Великобритания), Михал Бони (Польша), Ребекка Хармс (Германия), Джули Уорд (Великобритания) и Анна Фотыга (Польша) написали письма поддержки Роману и Владимиру и призвали Россию немедленно освободить всех украинских политзаключенных", - говорится в сообщении.

"Мы также призываем международное сообщество усилить давление на Россию и спасти их из российского плена", - говорится в сообщении.