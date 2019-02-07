В ЕС напомнили о необходимости полной имплементации Соглашения об ассоциации с Украиной

Также в Представительстве ЕС в Украине отметили, что продвижение по пути реформ и процесс гармонизации норм Евросоюза способствует постепенной экономической интеграции и углублению политической ассоциации с сообществом.

В Европейском Союзе заявили, что каждая страна имеет право вносить изменения в свою Конституцию, но напомнили о необходимости полной имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Об этом заявили в пресс-службе Представительства Евросоюза в Украине, комментируя принятие украинским парламентом изменений в Конституцию относительно стратегического курса государства на обретение полноправного членства в Евросоюзе и НАТО.

"Каждое государство имеет суверенное право менять свою Конституцию и определять свои стратегические цели", - отметили в пресс-службе.

Также в Представительстве ЕС напомнили, что, как сказано в Соглашении об ассоциации Украина-ЕС, продвижению по пути реформ и процесс гармонизации норм Евросоюза способствуют постепенной экономической интеграции Украины и углублению политической ассоциации с сообществом, что было подтверждено на саммите 9 июля 2018 года.

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"В связи с этим мы сосредоточены на полной имплементации Соглашения об ассоциации, включая ее углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли для того, чтобы воспользоваться всеми возможностями, которые открываются для максимальной пользы обеих сторон", - отметили европейские дипломаты.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 февраля, Верховная Рада приняла президентский закон о внесении изменений в Конституцию Украины относительно стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора.

Справка УНИАН. В 2014 году Европейский Союз и Украина подписали Соглашение об ассоциации, что стало началом нового периода в развитии отношений между ЕС и Украиной.

Соглашение является основным инструментом для более тесного сближения Украины и Евросоюза: оно способствует углублению политических отношений, более сильным экономическим связям и взаимному уважению общих ценностей. Экономическая часть соглашения, об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли, предоставляет Украине возможность для расширения торговых отношений и экономического развития, поскольку открывает новые рынки, способствует адаптации законодательства, стандартов и регламентов в различных секторах. Последнее поможет интегрировать стандарты ЕС в ключевые сектора украинской экономики.