Епифаний назвал главный провал Порошенко

Епифаний уверен, что сейчас идет борьба за ценности в обществе.

Митрополит Киевский и всея Украины, предстоятель Православной церкви Украины Епифаний рассказал, что он считает главной ошибкой Порошенко.

Об этом он сказал в интервью журналу "Новое время".

Епифаний, отвечая на вопрос о том, что не получилось сделать Порошенко, заявил, что тот не смог преодолеть коррупцию.

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"Она — главная проблема и наш внутренний враг. Мы говорим об агрессии со стороны Российской Федерации — здесь у нас есть мощный внешний враг. Но у нас имеется и не менее весомый внутренний враг - коррупция. Она глубоко проникла в сознание не только украинской власти, но и украинского общества, которое, к сожалению, не готово так быстро измениться. Это хорошо показывают опросы, когда у людей спрашивают: “Вы против коррупции?” — “Да, я против” — “Но вы за то, чтобы можно было решить вопрос каким-то другим, незаконным путем?” — “Да”. Вот такой парадокс",- сказал митрополит.

Епифаний уверен, что сейчас идет борьба за ценности в обществе.

"Думаю, она будет продолжаться, потому что мы движемся в направлении Европы. Постепенно европейские ценности — демократия, свобода — все же преодолеют проблемы, которые укоренились в украинском государстве", - добавил он.

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