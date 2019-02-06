Янукович считает, что приговор суда в отношении него не имеет "абсолютно ничего общего с законом"

Экс-президент убежден, что приговор был написан под диктовку власти.

Экс-президент Виктор Янукович считает, что приговор Оболонского районного суда города Киева в отношении него не имеет «абсолютно ничего общего с законом».

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Об этом он заявил на пресс-конференции в Москве. «Я бы хотел меньше говорить о себе, но, поскольку эта тема сейчас актуальна и недавно суд прошел, я все же должен несколько слов на эту тему сказать. Приговор был, всем понятно, написан под диктовку власти. И то давление, которое оказывалось на суд, оно было беспрецедентным. Приговор не имеет абсолютно ничего общего с законом - сплошные нарушения Уголовно-процессуального кодекса, и все построено на лжи и ненависти», - сказал он.

Янукович добавил, что сейчас в Украине суды в целом назначают виновных по указанию властей. «Сейчас в Украине власть в руках тех, кто совершал эти преступления (расстрелы на Майдане - УНИАН). И сегодня они нарушают законы и Конституцию, назначают виновных, организуют процессы, которые невозможно назвать судами (это представления), и принимают различные решения», - подчеркнул Янукович.

Как сообщал УНИАН, 24 января Оболонский райсуд Киева признал Януковича виновным по трем статьям Уголовного кодекса и приговорил к 13 годам лишения свободы.

Суд постановил признать его виновным в совершении госизмены и подготовке и развязывании агрессивной войны.

Вместе с тем суд признал Януковича невиновным и оправдал по ч. 5 ст. 27 (виды соучастников), ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса в связи с недоказанностью в действиях обвиняемого состава уголовного преступления.

Срок наказания Януковича будет исчисляться с момента его задержания.

Также суд постановил взыскать с Януковича в пользу государства процессуальные издержки на проведение экспертиз в сумме 98 тыс. 561 грн.

Адвокаты экс-президента заявили о намерении обжаловать соответствующее решение суда.