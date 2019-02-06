Янукович: в Украине готовят покушение на кума Путина

Бывший президент-беглец заявил, что в Украине звучат угрозы Медведчуку.

Экс-президент Украины Виктор Яникович, осужденный за государственную измену, утверждает, что в Украине готовят покушение на лидера пророссийской организации «Украинский выбор - право народа» и главу политсовета партии «Оппозиционная платформа - за жизнь» Виктора Медведчука.

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Об этом экс-президент заявил во время пресс-конференции в Москве.

Кроме того, Янукович заявил, что в Украине звучат угрозы Медведчуку.

"Я вам скажу - у меня не было цели об этом говорить и нет особых симпатий к Медведчуку, но это недопустимо в отношении любого гражданина", - подчеркнул он.

Бывший президент также добавил, что "спецслужбы не должны сращиваться с радикалами" и что якобы есть "группа из 12 человек", которая работает по Медведчуку. В этой связи он обратился к спецслужбам Украины с призывом не выполнять "преступные приказы власти".

Ранее Генеральная прокуратура открыла уголовное производство о государственной измене и посягательстве на территориальную целостность Украины, председателем политсовета партии "Оппозиционная платформа — по жизни" и кумом Путина Владимиром Медведчуком.