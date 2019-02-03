Посол Украины назвал мифом войну солдат УПА против волынских чехов

Украинская повстанческая армия не воевала с волынскими чехами - тому есть доказательства в архивных документах и исследованиях историков, заявил Перебийнис.

Посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис высказал мнение, что коммунисты Чехословакии после Второй мировой войны придумали миф о том, что Украинская повстанческая армия (УПА) якобы вела войну против чехов на Волыни.

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"Тема Украинской повстанческой армии в Чехии создана несколько искусственно. Разумеется, история УПА неоднозначна и в определенной степени противоречива, однако Украинская повстанческая армия не воевала с волынскими чехами - тому есть доказательства в архивных документах и исследованиях историков. Так что это - миф, созданный в Чехословакии коммунистами после Второй мировой войны, который, к сожалению, жив и сегодня", - сказал дипломат в интервью Radio Praha.

Волынская трагедия - это массовое уничтожение гражданского населения разных национальностей на территории Волыни в годы Второй мировой войны. Историки расходятся во мнениях, кто был инициатором и исполнителем зверских расправ над мирными жителями.