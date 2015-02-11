"Нормандская четверка" возобновила переговоры в узком кругу

"Продолжаются в узком составе", — сказал Песков журналистам.

Как передает РИА Новости, члены делегаций расходятся из зала, где проходили переговоры в расширенном составе. Лидеры, пробыв некоторое время в зале, вышли из него и направились в зал, где проходила их встреча в узком составе.

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В то же время, заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин считает, что переговоры ”нормандской четверки” в Минске по урегулированию ситуации в Украине могут продлиться до утра четверга. ”Переговоры, возможно, будут до утра”, - сказал Карасин журналистам.

Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что подписание документа по Украине возможно уже завтра. ”Уже завтра, не сегодня”, - заявил Лавров РИА «Новости».

Переговоры продолжаются уже более 3,5 часов.

Лидеры России, Германии, Франции и Украины сначала около двух часов общались в узком формате, затем к ним присоединились члены делегаций. Несколько минут назад встреча в расширенном составе закончилась, и лидеры четырех стран продолжили беседу с глазу на глаз.

Как сообщал УНИАН, Петр Порошенко ранее заверил, что Украина и Евросоюз на саммите «нормандской четверки» в Минске будут настаивать на безусловном прекращении огня на востоке Украины.

«Могу вас заверить, что Украина и Европейский Союз выступят с единой позицией на Минском саммите. Мы будем говорить одним голосом, и ключевая позиция - мы отмечаем и настаиваем: нам необходимо безусловное, без каких-либо предварительных требований, прекращения огня», - сказал глава государства. По его словам, возможно, сегодня наиболее важная дата в истории Украины. Порошенко заверил при этом, что Украина стремится к миру.