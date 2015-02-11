В Минске планируется подписание "итогового документа" - посол Украины в Беларуси
20:28, 11 февраля 2015Политика
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По итогам переговоров по урегулированию кризиса в Украине в Минске планируется подписание некоего итогового документа.
По итогам переговоров стороны намерены подписать итоговый документ / APU
Об этом заявил посол Украины в Беларуси Михаил Ежель, передают РИА Новости.
"По итогам всех переговоров сегодня стороны намерены подписать некий итоговый документ. Сейчас работа контактной группы продолжается. Стороны в "нормандском формате" также ведут переговоры", — сообщил он.
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Напомним, ранее сообщалось, что в Минске стартовали переговоры в "нормандском формате". На встрече президентов России Владимира Путина, Украины Петра Порошенко, Франции Франсуа Олланда и канцлера Германии Ангелы Меркель будут обсуждаться предложения по плану урегулирования ситуации на Донбассе.
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