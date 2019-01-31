"Безбожники XX века": Путин разразился оскорблениями в адрес ПЦУ

"По сути, происходит грубое вмешательство в церковную жизнь, его инициаторы словно учились у безбожников прошлого века", - заявил Путин.

Президент РФ Владимир Путин разразился оскорблениями в адрес Православной церкви Украины.

Путин заявляет, что инициаторы создания Православной церкви Украины "учились у безбожников прошлого века". Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он заявил в Кремле на торжественном мероприятии по случаю 10-летия избрания Кирилла главой РПЦ.

"Прискорбно, что в него оказался втянут и Константинопольский патриархат. По сути, происходит грубое вмешательство в церковную жизнь. Его инициаторы словно учились у безбожников прошлого века, которые изгоняли верующих из храмов, травили и преследовали священнослужителей", - сказал Путин.

По словам Путина, он рассчитывает, что РПЦ будет и впредь оставаться "действенной миротворческой силой, как и прежде, - способствовать укреплению дружбы и добрососедства, поддерживать наших соотечественников и людей православной культуры".

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Ранее сообщалось, что 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной Православной церкви Украины.

6 января в соборе святого Георгия в Стамбуле Вселенский патриарх Варфоломей вручил томос о предоставлении автокефалии ПЦУ ее предстоятелю, митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.