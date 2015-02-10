В соцсетях высмеяли назначение нового Генпрокурора Шокина, сравнив его с Пшонкой

Сегодня Верховная Рада приняла постановление о даче согласия на назначение президентом Украины Виктора Шокина на должность генерального прокурора Украины (№2084).

«За» это решение проголосовали 318 из 382 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Читайте такжеВо время голосования за назначение Шокина генпрокурором среди депутатов заметили "кнопкодавов" (видео)Позже около 30 народных депутатов заблокировали трибуну Верховной Рады Украины с требованием назначить переголосование за назначение Виктора Шокина Генеральным прокурором Украины.

В частности, трибуну блокировали депутаты от “Батькивщины” - Игорь Луценко, от “Блока Петра Порошенко” - Сергей Лещенко, от “Взаимопомощи” - Егор Соболев, а также депутаты от Радикальной партии и внефракционные.

После этого спикер Рады Владимир Гройсман закрыл заседание.

Соцсети отреагировали на назначение Шокина потоком сравнений с генеральным прокурором времен Януковича Пшонкой.

Пшонка/Шокин. А вы верите в реинкарнацию? ) Черти,у них даже фамилии немного созвучны pic.twitter.com/g9oBUiuX0O - Юрко (@Yuri_Hnat) February 10, 2015

Пшонка сделал пластическую операцию и возвращается на пост генпрокурора. - Все Плохо (@sranysovok) February 9, 2015

Шокин Шоки Шок Шо Ш П Пш Пшо Пшон Пшонк Пшонка - это Саша (@mrgrdsky) February 10, 2015