В соцсетях высмеяли назначение нового Генпрокурора Шокина, сравнив его с Пшонкой
Пользователи соцсетей высмеивают внешнюю похожесть Генпрокуроров Пшонки и Шокина, а также сходство их фамилий.
Сегодня Верховная Рада приняла постановление о даче согласия на назначение президентом Украины Виктора Шокина на должность генерального прокурора Украины (№2084).
«За» это решение проголосовали 318 из 382 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
Читайте такжеВо время голосования за назначение Шокина генпрокурором среди депутатов заметили "кнопкодавов" (видео)Позже около 30 народных депутатов заблокировали трибуну Верховной Рады Украины с требованием назначить переголосование за назначение Виктора Шокина Генеральным прокурором Украины.
В частности, трибуну блокировали депутаты от “Батькивщины” - Игорь Луценко, от “Блока Петра Порошенко” - Сергей Лещенко, от “Взаимопомощи” - Егор Соболев, а также депутаты от Радикальной партии и внефракционные.
После этого спикер Рады Владимир Гройсман закрыл заседание.
Соцсети отреагировали на назначение Шокина потоком сравнений с генеральным прокурором времен Януковича Пшонкой.
Пшонка/Шокин. А вы верите в реинкарнацию? ) Черти,у них даже фамилии немного созвучны pic.twitter.com/g9oBUiuX0O
- Юрко (@Yuri_Hnat) February 10, 2015
Пшонка сделал пластическую операцию и возвращается на пост генпрокурора.
- Все Плохо (@sranysovok) February 9, 2015
Шокин,Пшонка,Шпонка,Шконка... Шото я зупутався... pic.twitter.com/6qvDakSRbJ
- Alexey (@AlexeyShipov) February 10, 2015
Шокин Шоки Шок Шо Ш П Пш Пшо Пшон Пшонк Пшонка
- это Саша (@mrgrdsky) February 10, 2015
Дадада судит по делам, но у меня чисто визуальное впечатление, что это Пшонка, просто долго бухал.
- toopoy (@toopoy) February 10, 2015