"План Путина и Ко": российская оппозиционерка раскрыла суть предложений Медведчука по Донбассу

Политик уверена, что Киев этот план отклонит.

Так называемый план Виктора Медведчука относительно оккупированного Донбасса является планом Владимира Путина и кремлевской администрации, реализация которого предполагает победу российской точки зрения на окончание войны на востоке Украины.

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Об этом в эфире телеканала "Прямой" заявила российская оппозиционерка Ольга Курносова.

"Конечно, это план Путина, Суркова и компании. Ибо сам четырехугольник, где у Киева только один угол из четырех – это только курам на смех. Это любимая схема именно Путина, когда мы собираем столько людей, что у нас гарантированное большинство, чтобы наши противники никогда не добились никакого преимущества в голосовании. И это то, что Кремль называет демократией, это то, что Сурков когда-то назвал термином "суверенная демократия", - отметила Курносова.

Она считает, что Киев этот план не примет, но тогда это даст возможность России говорить, что "Украина снова отказалась от мирного плана".