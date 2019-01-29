Эксперт оценил шансы на реализацию "ужасной" идеи Медведчука об "автономии на Донбассе"
Попытка создать внутри Украины "автономный регион Донбасс" натолкнется на решительное сопротивление как со стороны власти, так и со стороны общества.
Об этом в эфире "Прямого" заявил политический эксперт Дмитрий Васильев.
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Эксперт прокомментировал призывы Виктора Медведчука создать автономию внутри страны.
"Россия будет делать все, чтобы Украина не шла ни в НАТО, ни в ЕС. Соответственно слова Медведчука о необходимости создать образование, которое бы имело свой парламент, свое правительство и было бы автономией внутри Украины - это ужас. Потому что это путь к той федерации, которую Медведчук пропагандирует достаточно долгое время. Федерация - это развал Украины".
Также Васильев отметил, что ни парламент, ни президент, ни правительство, ни общество не допустят подобных образований внутри Украины.
"Ни один следующий парламент, правительство и ни один президент этого не допустит, поскольку будет понимать, что это чрезвычайно возмутит украинское общество, которое никогда не позволит этого делать. Поэтому я считаю, что украинское общество уже стоит на пути в ЕС и НАТО", – сказал эксперт.