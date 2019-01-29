Эксперт оценил шансы на реализацию "ужасной" идеи Медведчука об "автономии на Донбассе"

По оценке политического эксперта, ни парламент, ни президент, ни правительство, ни общество не допустят подобных образований внутри Украины.

Попытка создать внутри Украины "автономный регион Донбасс" натолкнется на решительное сопротивление как со стороны власти, так и со стороны общества.

Об этом в эфире "Прямого" заявил политический эксперт Дмитрий Васильев.

Читайте такжеРазведка США назвала "операционно возможным" масштабное нападение РФ на Украину в 2019 году

Эксперт прокомментировал призывы Виктора Медведчука создать автономию внутри страны.

"Россия будет делать все, чтобы Украина не шла ни в НАТО, ни в ЕС. Соответственно слова Медведчука о необходимости создать образование, которое бы имело свой парламент, свое правительство и было бы автономией внутри Украины - это ужас. Потому что это путь к той федерации, которую Медведчук пропагандирует достаточно долгое время. Федерация - это развал Украины".

Также Васильев отметил, что ни парламент, ни президент, ни правительство, ни общество не допустят подобных образований внутри Украины.

"Ни один следующий парламент, правительство и ни один президент этого не допустит, поскольку будет понимать, что это чрезвычайно возмутит украинское общество, которое никогда не позволит этого делать. Поэтому я считаю, что украинское общество уже стоит на пути в ЕС и НАТО", – сказал эксперт.