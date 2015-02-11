В Раде созданы еще 3 межфракционных депутатских объединения (прямая трансляция)
11:24, 11 февраля 2015Политика
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В Верховной Раде созданы еще три межфракционных депутатских объединения.
REUTERS
Первый заместитель председателя парламента Андрей Парубий сообщил на заседании о создании межфракционного депутатского объединения "Одесса", координатором которого избран Сергей Кивалов.
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Также создано межфракционное депутатское объединение "Или реально помогать людям, или распуститься", председателем которого избран Вадим Рабинович, и межфракционное депутатское объединение "Защитим угольную отрасль", которое возглавил Олег Мусий.
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