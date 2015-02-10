The Guardian: Ангела Меркель пытается примирить Россию и США, но ее атакуют со всех сторон

Саймон Тисдолл в своей статье, которая называется «Ангела Меркель пытается примирить Россию и США, но ее атакуют со всех сторон», опубликованной в британской газете The Guardian, пишет, что возможно, настал переломный момент в долгой политической карьере Ангелы Меркель, которая на этой неделе играет роль посредника между двумя разгневанными сверхдержавами, пытаясь обеспечить мир на европейском континенте, напуганном тем, что украинский конфликт может перерасти в полномасштабную войну между Западом и Россией. Она выбрала для себя очень непростую и неблагодарную миссию.

Канцлер Германии стала одиноким чемпионом Европы в урегулировании ужасного конфликта, который начался несколько месяцев назад после того как Владимир Путин нарушил спокойствие своим вторжением и аннексией Крыма почти год назад. Отчасти от того, что она десятки раз говорила по телефону с воинственным президентом России, отчасти от того, что у Германии самые тесные связи с Россией в сфере торговли и энергетики, а также потому что у других не получилось, Меркель начали воспринимать как главного европейского посредника, проводника и регулировщика в украинском вопросе. Когда она поехала в Москву, чтобы встретиться с Путиным в прошлую пятницу, сопровождение Франсуа Олланда, президента Франции, было абсолютно бесполезным. Олланд исполняет роль простого статиста. Его присутствие за столом переговоров только усиливает мандат Меркель, как де-факто представителя ЕС, но практически никак не помогает ей оказывать давление на Путина.

Великобритания, которая, как и Франция, тщетно пытается воспринимать себя как европейского тяжеловеса в вопросах обороны и безопасности, принимала еще менее активное участие. Возможно, Дэвид Кэмерон, который полностью сосредоточен на майских выборах, понимает, что в Украине он дополнительных голосов не получит. Как бы то ни было, роль Британии свелась к бесполезным оскорбительным выкрикам с боковой линии, как, например, на выходных это делал министр иностранных дел Филипп Хэммонд, разразившись тирадой против «тирана» Путина.

То, что Меркель полностью одинока в своей длительной миссии, стало абсолютно очевидным в последние дни. На нее нападают со всех сторон, как друзья, так и враги. Подобный опыт был и другого известного европейского посредника, ее далекого предшественника, Отто фон Бисмарка.

С одной стороны, Россия продолжает смотреть в обе стороны, как бог Янус. Дав надежду на то, что новое соглашение о прекращении огня в Украине может быть скоро достигнуто, после переговоров в пятницу Путин начал предупреждать, что следующий саммит, который должен состояться в Минске в среду, зависит от того, удастся ли заранее прийти к согласию в ключевых вопросах. Высокопоставленные чиновники, представляющие все стороны, собрались в понедельник в Берлине, чтобы попытаться выполнить это требование.

Во время визита в Египет – отчасти, чтобы продемонстрировать, что он не находится в полной международной изоляции – Путин еще раз повторил, как он сильно обижен на Запад за то, что он пытается окружить и разрушить Россию, а НАТО нарушило свое обещание не расширяться до границ страны. «Мы неоднократно предупреждали США и их западных союзников об опасных последствиях их вмешательства во внутренние дела Украины, но они не прислушивались к нашему мнению», – сказал он. Он говорил совсем не как человек, который собирается подписать историческое мирное соглашение.

С другой стороны, Меркель нужно как-то справляться с Вашингтоном, где все чаще преобладает слегка упрощенное мнение о том, что единственный способ заставить Путина отступить, – это поставить современные оборонительные вооружения украинской армии, но Меркель, как большинство лидеров ЕС, твердо уверена в том, что это только ухудшит ситуацию. Барак Обама, с которым она обсудила этот вопрос в Белом доме в понедельник, как ожидается, отложит принятие решения в ожидании результатов минского саммита.

Джо Байден, его вице-президент, однако, намекнул, что США могут вскоре перестать быть такими сдержанными. «Учитывая новейшую историю России, мы должны судить по поступкам, а не по словам. Не говорите, а покажите, президент Путин», – сказал он на прошлых выходных. Украинцы «имеют право защищать себя».

Сторонники жесткой линии в Конгрессе пошли гораздо дальше. Они говорят, что дипломатия Меркель невольно стала прикрытием для недостойного поведения России, ее лжи и захвата земель. Россия проигнорировала подписанное в сентябре прошлого года Минское соглашение о прекращении огня, на основе которого Меркель сейчас ведет переговоры, утверждают ее критики в США. Так почему стоит считать, что на этот раз результат будет каким-то другим? Как сообщила газета Bild, американские делегаты, принимавшие участие в конференции по безопасности в Мюнхене назвали ее дипломатические усилия политикой умиротворения, а мирные переговоры – «полным бредом».

Правые республиканцы и их медиа-союзники считают Меркель наивной, или, что еще хуже, капитулянтом. Сообщалось, что сенатор Джон Маккейн сравнил ее инициативу с Мюнхенским соглашением 1938 г. между Невиллом Чемберленом и Гитлером. «История показывает нам, что диктаторы всегда будут хотеть большего, если вы им позволите», – процитировали Маккейна, выступившего в Мюнхене. «Нельзя заставить их отказаться от их жестокого поведения, когда вы летите на встречу с ними в Москву – как однажды лидеры прибыли в этот город».

Кроме того, что на нее оказывают давление с обеих сторон, Меркель атакуют и другие лидеры ЕС, даже в тех странах, которым она пытается помочь. Государства Восточной Европы, такие как Эстония и Польша в частности, особо обеспокоены потенциальной угрозой, и хотят, чтобы США и НАТО принимали более активное участие в сдерживании российской агрессии. Украинское правительство также опасается, что любая сделка с Путиным, в частности, о предложенной буферной зоне, охватывающей нынешние линии фронта и ранее условленную линию прекращения огня, заставит Киев уступить еще больше территорий сепаратистам, возможно, навсегда.

Учитывая эти многие противоречивые требования, в конечном итоге, может случиться так, что Меркель никого не сможет удовлетворить на этой неделе, если условия мирного соглашения будут нарушены еще до того, как на нем высохнут чернила, либо же если вообще не удастся достичь соглашения. Если ей все же удастся заставить стороны конфликта заключить долгосрочное мирное соглашение, сравнение с Бисмарком будет ненапрасным.