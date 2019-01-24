"Спорт не покинет": адвокат рассказал о состоянии Януковича после "травмы"

По словам защитника, в настоящее время ему неизвестна реакция Януковича на приговор Оболонского суда Киева.

Экс-президент Виктор Янукович, которого 24 января суд в Киеве приговорил к 13 годам тюрьмы заочно, находится в клинике Москвы, где до сих пор проходит реабилитацию после спортивной травмы.

Об этом в эфире Громадськогосообщил адвокат Януковича Виталий Сердюк.

По словам защитника, в настоящее время ему неизвестна реакция Януковича на приговор Оболонского суда Киева. Он добавил, что сможет обнародовать позицию экс-президента после «личной встречи».

На вопрос, где и в каком состоянии сейчас находится Виктор Януковича, адвокат сказал:

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«Во время нашей последней встречи около недели назад он находился в одной из московских клиник, проходил реабилитацию после проведенной операции после спортивной травмы... Идет на поправку, чувствует себя нормально — сказал, что «спорт не покинет».

24 января Оболонский районный суд Киева заочно приговорил экс-президента Украины Виктора Януковича к 13 годам тюрьмы по делу о госизмене. Защитники Януковича заявили, что планируют обжаловать приговор суда.

Отметим, что 23 января адвокат Виктора Януковича Виталий Сердюк сообщил, что он и экс-президент не получали повесток в суд по делу о госизмене.

Напомним, в декабре прошлого года адвокаты Януковича заявили, что он получил тяжелую травму и в неподвижном состоянии в больнице Москвы. Из-за травмы, по словам адвокатов, Янукович не может выступить с последним словом. В то же время суд разрешил Януковичу выступить с последним словом в суде с больничной койки.

Процесс над бывшим президентом Украины Виктором Януковичем, которого обвиняют в государственной измене, завершился - 5 декабря судьи отправились в комнату для совещаний, чтобы вынести приговор. Янукович так и не выступил в суде с последним словом из-за якобы полученной травмы.