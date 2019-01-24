Обвинение не доказало, что действия Януковича нанесли Украине более 1 триллиона гривень убытков

Также суд считает, что сторона обвинения не доказала, что экс-президент Виктор Янукович действовал с целью изменения границ территории Украины.

Сторона обвинения не доказала, что действия экс-президента Виктора Януковича привели к нанесению Украине ущерба на сумму более 1 триллиона гривень.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в приговоре Януковичу в деле о госизмене, который сегодня произнесли в Оболонском райсуде Киева.

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В частности, в документе указано, что данные экономической экспертизы, согласно которым ущерб Украины вследствие аннексии Россией Крыма составляет 1 триллион 82 миллиарда гривень, не является доказательством, поскольку эксперт не обосновал свои расчеты.

Кроме того, суд отметил, что сторона обвинения не доказала, что Янукович умышленно действовал так, чтобы результатом его действий стало изменение границ территории Украины.

Также, по мнению суда, прокуратура не доказала, что Янукович был проинформирован представителями российской власти об окончательной цели оккупации Крыма, а именно - аннексии АР Крым и города Севастополя.

“Не предоставлены убедительные доказательства, что Янукович действовал с целью изменения границ территории Украины”, - отмечается в приговоре.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 января Оболонский райсуд Киева приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы.

Суд постановил признать Януковича виновным в совершении госизмены и подготовке и развязывании агрессивной войны.

Вместе с тем, суд признал Януковича невиновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины в связи с недоказанностью в его действиях обвинительного состава уголовного правонарушения.

Срок наказания Януковича будет обсчитываться с момента его задержания.

Также суд постановил взыскать с Януковича на пользу государства процессуальные издержки на проведение экспертиз в сумме 98 тысяч 561 гривен.