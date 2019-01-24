Кроме того, в приговоре говорится о том, что Янукович "ранее не судим".

Влияние руководства России на экс-президента Виктора Януковича суд считает смягчающим обстоятельством.

Как передает корреспондент УНИАН, это следует из приговора, который сегодня был провозглашен Януковичу Оболонским районным судом Киева.

“Обстоятельством, смягчающим наказание в соответствии со ст. 66 Уголовного кодекса, судом установлено совершение преступления под влиянием зависимости от руководителей власти Российской Федерации. Обстоятельства, отягчающих наказание, судом не установлены”, - сказано в приговоре.

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Кроме того, в приговоре говорится о том, что Янукович “ранее не судим” и не состоит на учете у врача-нарколога и психиатра.

Также в приговоре сказано, что Янукович был президентом по 22 февраля 2014 года.

Кроме того, суд учел показания Анны Герман, которая характеризовала Януковича “исключительно с положительной стороны, как свидетельство в пользу обвиняемого” (УНИАН: Герман была советником Януковича).

В приговоре также говорится о том, что перевоспитание и исправление Януковича "невозможно без изоляции от общества", но может быть достигнуто в результате отбывания им наказания.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 января Оболонский райсуд Киева приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы. Суд постановил признать Януковича виновным в совершении госизмены в подготовке и развязывании агрессивной войны.

Вместе с тем, суд оправдал Януковича по ч. 5 ст. 27 (виды соучастников), ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса в связи с недоказанностью в его действиях обвиняемого состава уголовного правонарушения.

Срок наказания Януковича будет обсчитываться с момента его задержания.

Также суд постановил взыскать с Януковича на пользу государства процессуальные издержки на проведение экспертиз в сумме 98 тысяч 561 гримвень.