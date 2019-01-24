Суд еще не признал Януковича виновным ни по одной статье УК - пресс-секретарь Оболонского суда

Оболонский районный суд Киева пока оглашает доказательства виновности экс-президента Виктора Януковича и указывает на то, что эти доказательства являются надлежащими и допустимыми.

На данный момент суд еще не признал экс-президента Украины Виктора Януковича виновным ни по одной статье Уголовного кодекса, которые инкриминирует ему прокуратура по делу о государственной измене.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила пресс-секретарь Оболонского райсуда Киева Инна Свинаренко, комментируя сообщение многих интернет-изданий о том, что суд уже якобы признал Януковича виновным в государственной измене.

Отвечая на вопрос, является ли признание доказательств обвинения по делу о госизмене надлежащими и допустимыми на данный момент для признания виновности Януковича по статье 111 Уголовного кодекса (государственная измена), Свинаренко заявила: «Абсолютно нет. Сейчас провозглашается, что доказательства являются надлежащими и допустимыми и описывается каждое из этих доказательств».

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Также она добавила, что признание либо не признание вины обвиняемого, а также назначенное наказание суд огласит в конце приговора.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Оболонском райсуде Киева начали оглашение приговора Януковичу по делу о совершении государственной измены и других преступлений.

Экс-президента обвиняют в государственной измене, пособничестве представителям власти России в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть в преступлениях, предусмотренных ч.1 ст.111, ч.5 ст.27 ч.3 ст.110, ч.2 ст.437 Уголовного кодекса Украины.

29 июня 2017 гола коллегия Оболонского райсуда Киева удовлетворила ходатайство стороны обвинения о специальном судебном производстве по делу Януковича.

Прокуроры просят суд назначить Януковичу наказание в виде 15 лет лишения свободы.