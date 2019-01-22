Компания друга Порошенко задолжала своим работникам сотни тысяч гривень (видео)

Игорь Кононенко вместе с отцом Виталием Кононенко владеют ООО "Статурн-Транс", которое входит в холдинг "Укрпроминвест" Петра Порошенко.

На автотранспортном предприятии, которое принадлежит народному депутату и ближайшему соратнику президента Порошенко Игорю Кононенко, работники жалуются на задержки зарплаты, долги и принудительные увольнения.

Как говорится в сюжете программы "Гроши" на телеканале 1+1, Игорь Кононенко вместе с отцом Виталием Кононенко владеют предприятием "Статурн-Транс", которое входит в холдинг "Укрпроминвест" Петра Порошенко.

"Именно эта компания не отдает дальнобойщикам заработанные деньги. Например, одному из водителей задолжали 182 тысячи гривень. Все эти деньги на командировки мужчина доставал из собственного кармана", - говорится в сюжете.

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По словам водителей, руководство компании поставило перед ними ультиматум - вернут максимум 40% денег, или вообще ничего. При этом, от водителей требовали написать расписку что якобы получили всю сумму и претензий к предприятию не имеют.

Пообщаться с директором компании не удалось - на рабочем месте его не было, а телефоны не отвечают.

По словам юристов, шансы получить деньги есть - следует обращаться в суд с целью взыскания расходов на командировки.

"Также дальнобойщики обратились с письмами в прокуратуру и Государственную службу по вопросам труда. Они надеются на честное расследование своего дела, какие бы влиятельные персоны в нем не были задействованы", - говорится в сюжете "Грошей".

Напомним, ранее Окружной административный суд Киева полностью отклонил иск Генеральной прокуратуры, в котором высшая надзорная инстанция Украины просила признать незаконным решение Государственной службы геологии и недр о выдаче разрешения на пользование крупнейшим в Украине месторождением лития - Шевченковским (Донецкая обл.) компании «Петро-Консалтинг», учредителями которой, по данным СМИ, выступают люди из окружения президента Украины Петра Порошенко.