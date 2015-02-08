Мэр Запорожья заявил, что работает на Донбассе волонтером и показал фото из зоны АТО

20:55, 08 февраля 2015
Политика
6620 0

Чиновник подчеркнул, что в боевых действиях участия не принимает.

Фото: Александр Син / facebook.com

Мэр Запорожья Александр Син заявил, что находится в зоне АТО, куда он уехал "в отпуск", как волонтер. Об этом Син заявил в своем Facebook, передает Украинская правда.

"Почему отпуск сейчас? Потому что февраль - самый спокойный месяц: праздники закончились, бюджет принят... Поехал в АТО как волонтер и никаких статусов, льгот и т.п. мне не положено. В боевых действиях участия не принимаю", - сообщил он.

Читайте такжеЭкс-вице-спикера ВР Кошулинского забрали в армию

Также Син отметил, что "работает как волонтер": "Помогаю решать бытовые вопросы, вопросы ремонта техники".

Фото: Александр Син / facebook.com
Фото: Александр Син / facebook.com
Фото: Александр Син / facebook.com
Фото: Александр Син / facebook.com

Сообщение by Александр Сын.

2 февраля сообщалось, что мэр взял отпуск на 30 календарных дней и отправился в зону АТО.

Как известно, Син был избран мэром при поддержке БЮТ, но затем перешел в Партию регионов. Во время Евромайдана его обвиняли в противодействии его активистам, в частности - в личном отправлении поезда с титушками в Киев.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter