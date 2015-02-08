Мэр Запорожья заявил, что работает на Донбассе волонтером и показал фото из зоны АТО

Мэр Запорожья Александр Син заявил, что находится в зоне АТО, куда он уехал "в отпуск", как волонтер. Об этом Син заявил в своем Facebook, передает Украинская правда.

"Почему отпуск сейчас? Потому что февраль - самый спокойный месяц: праздники закончились, бюджет принят... Поехал в АТО как волонтер и никаких статусов, льгот и т.п. мне не положено. В боевых действиях участия не принимаю", - сообщил он.

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Также Син отметил, что "работает как волонтер": "Помогаю решать бытовые вопросы, вопросы ремонта техники".

2 февраля сообщалось, что мэр взял отпуск на 30 календарных дней и отправился в зону АТО.

Как известно, Син был избран мэром при поддержке БЮТ, но затем перешел в Партию регионов. Во время Евромайдана его обвиняли в противодействии его активистам, в частности - в личном отправлении поезда с титушками в Киев.