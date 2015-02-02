Мэр Запорожья заявляет, что взял отпуск и отправился в зону АТО
11:33, 02 февраля 2015Политика
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Мэр Запорожья Александр Син заявил, что взял отпуск на месяц и отправился в зону АТО.
Александр Син заявил, что уехал в АТО / Фото УНИАН
Об этом он написал в Facebook.
"Уважаемые запорожцы! Несколько дней назад я побывал в расположении Запорожской бригады Национальной гвардии Украины под Мариуполем. Многое из того, что я там увидел, понял и почувствовал, поразило меня до глубины души. Люди, которых я встретил, - настоящие герои, которые никому не демонстрируют свой ежедневный героизм. Именно там я понял, что как мужчине, как патриоту Украины, мне просто необходимо внести свой вклад в дело защиты нашей Родины. И я принял решение взять отпуск и уехать в АТО", - написал он.
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Post by Александр Син.
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