Мэр Запорожья заявляет, что взял отпуск и отправился в зону АТО

Об этом он написал в Facebook.

"Уважаемые запорожцы! Несколько дней назад я побывал в расположении Запорожской бригады Национальной гвардии Украины под Мариуполем. Многое из того, что я там увидел, понял и почувствовал, поразило меня до глубины души. Люди, которых я встретил, - настоящие герои, которые никому не демонстрируют свой ежедневный героизм. Именно там я понял, что как мужчине, как патриоту Украины, мне просто необходимо внести свой вклад в дело защиты нашей Родины. И я принял решение взять отпуск и уехать в АТО", - написал он.

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