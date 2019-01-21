Подозреваемому в подготовке госпереворота Рубану вручили обвинительный акт

Владимира Рубана и Надежду Савченко подозревают в подготовке терактов и государственного переворота.

Руководителю Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимиру Рубану вручен обвинительный акт.

Об этом сообщил адвокат Рубана Валентин Рыбин на своей странице в Facebook.

«21 января 2019 года в 18:00 вручен обвинительный акт Володимиру Рубану. Открыты ставки на то, в какой из судов Украины прокуратура направит это дело!!!» - написал защитник.

Как сообщал УНИАН, народного депутата Украины Надежду Савченко и Рубана, которого 8 марта 2018 года задержали на линии разграничения с арсеналом оружия, подозревают в подготовке терактов и государственного переворота.

По данным следствия, Савченко и Рубан планировали обстрелять дома в правительственном квартале Киева и убить руководство государства, а ночью захватить здание Верховной Рады.

Савченко инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных семью статьями, Рубану - тремя статьями Уголовного кодекса Украины.

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Также правоохранители задокументировали факт перевозки Савченко и Рубаном в ноябре 2017 года оружия с оккупированной на подконтрольную Украине территорию для совершения терактов.

Савченко и Рубан содержатся под арестом.

4 июня СБУ заявила, что психологическая экспертиза с использованием полиграфа подтвердила, что Савченко лично готовила насильственное свержение конституционного строя в Украине.

2 августа генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что досудебное расследование по уголовному производству в отношении Рубана и Савченко завершено.

4 сентября Шевченковский районный суд Киева продлил до 30 октября срок действия меры пресечения Савченко в виде содержания под стражей.

26 октября этот же суд продлил еще на два месяца сожержания под стражей и руководителю Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Рубану.