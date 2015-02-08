Проект по Украине предусматривает демилитаризованную зону до 70 км от нынешней линии - Олланд

Об этом сообщил президент Франции Франсуа Олланд в субботу в интервью французскому телеканалу France 2, передает Радио «Свобода».

Он также заявил, что территориям на востоке Украины, захваченным сейчас боевиками, необходимо будет предоставить широкую автономию. «Люди там поднялись на войну, и им трудно будет жить общей жизнью» с остальной страной, сказал Олланд.

Он отказался прогнозировать, удастся ли подписать новую договоренность, проект которой он и канцлер Германии Ангела Меркель представили накануне президентам Украины Петру Порошенко и России Владимиру Путину. По его словам, переговоры по ней будут длиться еще несколько дней.

Читайте такжеПорошенко, Меркель, Олланд и Путин сегодня снова обсудят конфликт на ДонбассеДругие участники переговоров по урегулированию ситуации на востоке Украины еще не давали таких широких комментариев о содержании проекта новых договоренностей. В Украине заявляли лишь, что они основываются на соблюдении территориальной целостности Украины и выполнении Минских соглашений. Президент Порошенко также заявлял в субботу, что допускает возможность «определенной модификации» этих договоренностей, если она не будет противоречить их принципам.

Кроме того, он по поводу возможности федерализации Украины и предоставления более широкой автономии отдельным регионам Украины заявил, что это требует изменений в Конституцию и может быть проведено только через референдум.

Ранее Порошенко многократно заявлял, что твердо стоит на позиции, что в Украине невозможна никакая федерализация.

Украина до последнего времени настаивала, что Минские договоренности должны быть выполнены в том виде, как были заключены – включительно с линией контакта сторон, как она была определена 19 сентября прошлого года. После этого боевики, в нарушение договоренностей и пользуясь тем, что Украина соблюдала прекращение огня, вооруженной силой захватили еще значительные территории. В настоящее время они и Россия хотят зафиксировать новую линию контакта по состоянию на нынешнее время.

Руководители Украины, России, Франции и Германии должны обсудить проект новых договоренностей по телефону в воскресенье.